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طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية خفيفة

2024-03-22

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق أجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الشمالية الشرقية والجزيرة أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق17 / 8
المنطقة الجنوبية16 / 7
المرتفعات الجبلية8 / 2
المنطقة الوسطى17 / 7
المنطقة الساحلية19 / 12
المنطقة الشمالية13 / 4
منطقة الجزيرة16 / 6
المنطقة الشرقية18 / 7
منطقة البادية17 / 9

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