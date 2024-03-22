طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية خفيفة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق أجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الشمالية الشرقية والجزيرة أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..