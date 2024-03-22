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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيداً و110 جرحى

2024-03-22

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