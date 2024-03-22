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المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة

2024-03-22

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن البنك في حالة استعداد دائم لمواجهة فرض عقوبات جديدة.

وقالت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي وفقاً لوكالة سبوتنيك: “نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية ونحن ندرس خيارات مختلفة جنباً إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية”.

وأكدت نابيولينا أن البنك سيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة.

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