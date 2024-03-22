الخارجية الفلسطينية: منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى جريمة ضد الإنسانية

القدس المحتلة-سانا

أكدت الخارجية الفلسطينية أن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه يعتبر جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن سلطات الاحتلال صعّدت عدوانها وتقييداتها وإجراءاتها القمعية في الضفة بهدف تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، مشيرة إلى مواصلة الاحتلال محاولاته تهويد القدس ومحيطها بما فيها مخططاته الهادفة لطرد وتهجير المقدسيين وفصلها تماماً عن باقي مناطق الضفة الغربية.

ولفتت الخارجية إلى حق الفلسطينيين بالوصول لأماكن العبادة وتحديداً المسجد الأقصى كما نصت عليه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

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