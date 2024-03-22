من نول إلى ماكينة… الشابة رجاء سراي الدين تنسج مشروعاً للمشغولات الصوفية بالسويداء

السويداء-سانا

بإرادتها وحرصها على إثبات ذاتها وحضورها بالعمل حولت الشابة رجاء سراي الدين من محافظة السويداء مهنة اكتسبتها إلى نقطة انطلاق أهلتها لتأسيس مشروع صغير لتصنيع المشغولات الصوفية.

الشابة رجاء 37 عاماً روت خلال حديثها لـ سانا الشبابية كيف علمتها شقيقتها قبل خمس سنوات كيفية العمل على النول الخشبي ضمن المنزل، حيث بدأت بتصنيع الشراشف ثم العمل على ماكينة تريكو يدوية لإنتاج المعاطف والكنزات والقبعات وغيرها مع بيع إنتاجها في السوق.

وحصلت الشابة رجاء لاحقاً على منحة من دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بعد دورة خضعت لها في مجال التسويق، تمكنت بفضلها من امتلاك ماكينة تريكو كهربائية تماشياً مع ماكينة ثانية تشغلها لصالح أحد الأشخاص، ما ساعدها على إحداث ورشة صغيرة والتوسع بمشروعها بشكل أكبر وتصنيع مشغولات متعددة وتسويقها عبر المشاركة في المعارض، وبشكل مباشر ضمن أسواق السويداء وريف دمشق والقنيطرة وفق ما ذكرت.

وبينت رجاء أنها توفر إضافة لما تقوم به من أعمال حالياً نحو عشر فرص عمل لنساء على الأنوال عبر قيامهن بتصنيع المشغولات في منازلهن وقيامها بتسويق إنتاجهن، إضافة لفرصتي عمل لسيدتين داخل الورشة على أعمال النول والصنارة، فضلاً عن تعليمها ابنها وشقيقها العمل على النول.

ولا تكتف رجاء بالعمل فحسب بل تقوم بالتدريب عليه حيث دربت مع الأمانة السورية للتنمية مؤخراً عدداً من السيدات على النول انطلق بعضهن بعد نهاية التدريب للإنتاج كما أوضحت.

وتذلل رجاء الحاصلة على شهادة الثانوية التجارية الصعوبات المادية التي تعترض عملها بتخصيص جزء من مرابحها لشراء الصوف اللازم للعمل مع حرصها خلال الفترة القادمة كما ذكرت لتوسيع ورشتها، وتعلم مهنة الخياطة بما يساعدها في إنجاز أعمالها وتدريب المزيد من السيدات والراغبين بالعمل في هذا المجال.

وحسب السيدة حٌسن رافع فإنها تعمل مع رجاء بالورشة منذ ستة أشهر في درز المشغولات التي يتم إنتاجها باعتبارها خياطة إضافة لأعمال الصنارة، ما حقق لها استقرارا بالعمل.

عمر الطويل

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