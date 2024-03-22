بولندا: أمريكا كانت على علم مسبق بعمليات تخريب خطي أنابيب السيل الشمالي

وارسو-سانا

كشف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بالتخريب الوشيك لخطوط أنابيب غاز السيل الشمالي.

ورداً على سؤال بهذا الخصوص ذكر سيكورسكي في تصريح لصحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية وفقاً لوكالة سبوتنيك أن عمليات التخريب التي تعرض لها السيل الشمالي “تمت من قبل جهة لديها مصلحة في ذلك، والجانب الأمريكي كانت لديه معلومات أولية حول هذا الأمر ولم يتدخل”.

ووقعت انفجارات في الـ 26 من أيلول 2022 على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا هما “التيار الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2”.

من جانبه نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش تحقيقاً في الـ 8 من شباط 2023 ذكر فيه نقلاً عن مصادر أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران 2022 تحت غطاء من التدريبات التي قام بها غواصو البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين، وحسب هيرش فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.

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