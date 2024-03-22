الربيع في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجزائر تطالب بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2024-03-22
الصين: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية انتهاك خطير لسيادتها وسلامة أراضيها
2024-03-22
إيرواني: لا يمكن حل الأزمة في سورية من دون دعم كامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها
2024-03-21
نيبينزيا: الولايات المتحدة تواصل نهب الثروات السورية بحجة مكافحة الإرهاب
2024-03-21
السفير الضحاك: ادعاءات الغرب حول الحرص على سورية وشعبها تتطلب عدوله عن سياسات التضليل ودعم جهود الدولة السورية
2024-03-21
لافروف: ما تقوم به الولايات المتحدة في سورية من سرقة ونهب واحتلال هو عودة للاستعمار المباشر
2024-03-21
الجعفري يقدم للرئيس توكاييف أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لسورية في كازاخستان
2024-03-19
محليات
إفطار صائم.. مطبخ خيري لتوزيع 250 وجبة يومياً في طرطوس
2024-03-22
سوق المهن التراثية في حاضنة دمر المركزية.. منصة لدعم الحرفيين إنتاجياً وتسويقياً
2024-03-22
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية في عدد من المناطق
2024-03-22
عائلة صانع الخالدين…مجموعة تربوية إلكترونية لدعم الطلبة وتعويض الفاقد التعليمي
2024-03-21
بمناسبة عيد الأم… تكريم 250 أم شهيد في اللاذقية
2024-03-21
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل الأمطار
2024-03-21
توريد نحو 227 ألف بوابة إنترنت منذ بداية العام الحالي
2024-03-21
رياضة
انطلاق دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز
2024-03-21
منتخب سورية الأول بكرة القدم يتعادل مع منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-03-21
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمواجهة منتخب ميانمار
2024-03-21
منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه منتخب ميانمار غداً في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا
2024-03-20
تكريم منتخب حمص للبراعم بكرة القدم لفوزه ببطولة منتخبات المحافظات
2024-03-18
مانشستر يونايتد يقضي على حلم ليفربول بالتأهل لكأس الاتحاد
2024-03-17
فوز محافظة حمص على فيروزة بدوري كرة القدم للسيدات
2024-03-17
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2024-03-22
ناريشكين: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إملاء سياسة الأسعار في سوق النفط
2024-03-21
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً عشرين ألف ليرة
2024-03-21
الذهب يرتفع لمستويات غير مسبوقة
2024-03-21
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً أكثر من واحد بالمئة
2024-03-20
وزير النفط يبحث مع سفير فنزويلا تطوير العلاقات في المجالات النفطية المختلفة
2024-03-20
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ استعداداتها لتسويق موسم القمح القادم
2024-03-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية في عدد من المناطق
نيبينزيا: الولايات المتحدة تواصل نهب الثروات السورية بحجة مكافحة الإرهاب
السيدة أسماء الأسد تزور جمعية قرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأم
السفير الضحاك: ادعاءات الغرب حول الحرص على سورية وشعبها تتطلب عدوله عن سياسات التضليل ودعم جهود الدولة السورية
سورية تدين تدخلات واشنطن في شؤون كوبا وتطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الأمريكي
مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بمصارف التمويل الأصغر ورسم الإنفاق الاستهلاكي
وزير التربية يبحث مع السفير الإيراني سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال التربوي
النقل تبحث مع الإسكوا تطوير أنماط النقل المختلفة في سورية
الربيع في بانياس
2024-03-22
تصوير: غدير محمود
الربيع في بانياس
2024-03-22
shaza
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الربيع في بانياس
تصوير: غدير محمود
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