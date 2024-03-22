إفطار صائم.. مطبخ خيري لتوزيع 250 وجبة يومياً في طرطوس

طرطوس-سانا

تستهدف مبادرة “إفطار صائم” التي أطلقها فريق أمل التطوعي بالتعاون مع مديرية أوقاف طرطوس توزيع ما يزيد على 250 وجبة طعام يومياً على العائلات المحتاجة في مختلف أحياء مدينة طرطوس.

وتُقام هذه المبادرة التي تنفذ للعام الثاني على التوالي في أحد المطاعم المتواجدة على الكورنيش البحري بطرطوس، وفقاً للمسؤول الإعلامي في مديرية الأوقاف أحمد ملحم، الذي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة هي إحياء لسكبة رمضان التي تم توارثها من الآباء والأجداد خلال الشهر المبارك.

وتسهم المبادرة حسب مؤسس فريق أمل التطوعي علي غانم بالمحافظة في تعزيز الترابط الاجتماعي وأواصر المحبة، والشعور بالمسؤولية المجتمعية، ويشارك فيها متطوعون من مختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أنها تستهدف الجرحى وأسر الشهداء والمسنين والأيتام والأسر المحتاجة وغيرهم، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات ومسح ميداني معد مسبقاً بالتعاون مع مخاتير الأحياء.

ونوه كل من المتطوعين نظيمة إسماعيل والجريح فادي أسبر ولارا سليمان ونور سلهب بأهمية العمل التطوعي الإنساني الخيري الذي يعزز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، لافتين إلى أن العمل التطوعي يعتبر تجربة شخصية ومجتمعية مهمة في مساعدة الآخرين وتأدية جميع الأعمال المطلوبة حتى إيصالها لمستحقيها.

هيبه سليمان

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