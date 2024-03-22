استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني اليوم بعد تنفيذه عملية بطولية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة سبعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن شاباً فلسطينيا اشتبك مع قوات الاحتلال بالقرب من قرية دير ابزيع، وأصاب سبعة منهم بجروح قبل أن يرتقي الشاب شهيداً برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب إطلاق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة واستمر لعدة ساعات.

واستشهد 11 فلسطينيا أمس برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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