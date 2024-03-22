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يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

2024-03-22

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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