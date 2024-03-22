زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية قولها: إن “الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، ومركزه على بعد 132 كيلومتراً شمال قرية توبان في مقاطعة جاوة الشرقية”.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المستبعد حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” جراء الزلزال.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تصطدم عندها الصفائح التكتونية والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

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