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الصين: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية انتهاك خطير لسيادتها وسلامة أراضيها

2024-03-22

نيويورك-سانا

جددت الصين انتقادها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

ونقلت وكالة شينخوا عن قنغ شوانغ نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة قوله في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية: إنه منذ اندلاع الأحداث الحالية في فلسطين شنت “إسرائيل” عبر هضبة الجولان المحتلة غارات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سورية، في انتهاك خطير لسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

إلى ذلك دعا المندوب الصيني المجتمع الدولي لبذل جهود جماعية لزيادة المساعدات الإنسانية لسورية وتوفير الدعم المالي الكافي وغير المخصص لمشاريع التعافي المبكر في أرجاء البلاد كافة، لافتاً إلى أن الدعم من دول المنطقة يمكن أن يعطي زخماً جديداً لاستقرار الأوضاع في سورية.

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