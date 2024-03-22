الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية في عدد من المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الشمالية والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق أجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 16 / 6 17 / 7 16 / 6 القنيطرة 12 / 4 13 / 6 14 / 4 درعا 14 / 7 16 / 8 17 / 8 السويداء 12 / 5 14 / 4 15 / 4 حمص 13 / 6 13 / 4 15 / 4 حماة 16 / 8 17 / 5 19 / 5 الحسكة 15 / 7 15 / 3 15 / 4 اللاذقية 19 / 13 19 / 10 22 / 12 طرطوس 20 / 13 19 / 12 22 / 13 حلب 14 / 6 13 / 4 14 / 4 إدلب 14 / 6 14 / 5 15 / 7 دير الزور 20 / 11 18 / 7 18 / 10 الرقة 18 / 9 16 / 6 17 / 6

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency