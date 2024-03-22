22 آذار 1986- إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية

دمشق-سانا

1895- بدء عرض أول فيلم سينمائي في باريس.

1933- الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع قانوناً يسمح بموجبة ببيع النبيذ بصورة شرعية.

1986- إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.

2006- منظمة إيتا الإنفصالية التابعة لإقليم الباسك تعلن وقف إطلاق النار مع إسبانيا.

من مواليد هذا اليوم:

1609- الملك يان الثاني، ملك بولندا.

1797- فيلهلم الأول، إمبراطور ألمانيا.

1868- روبرت ميليكان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1923.

1931- بورتون ريختر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1976.

من وفيات هذا اليوم:

1832- يوهان فولفغانغ فون غوته أديب ألماني.

2001- ويليام هانا، منتج ورسام أمريكي للرسوم المتحركة.

2007- ألفت الإدلبي، كاتبة سورية.

أعياد ومناسبات:

يوم الماء العالمي.

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