22 آذار 1986- إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية

دمشق-سانا
1895- بدء عرض أول فيلم سينمائي في باريس.
1933- الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع قانوناً يسمح بموجبة ببيع النبيذ بصورة شرعية.
1986- إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.
2006- منظمة إيتا الإنفصالية التابعة لإقليم الباسك تعلن وقف إطلاق النار مع إسبانيا.
من مواليد هذا اليوم:
1609- الملك يان الثاني، ملك بولندا.
1797- فيلهلم الأول، إمبراطور ألمانيا.
1868- روبرت ميليكان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1923.
1931- بورتون ريختر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1976.
من وفيات هذا اليوم:
1832- يوهان فولفغانغ فون غوته أديب ألماني.
2001- ويليام هانا، منتج ورسام أمريكي للرسوم المتحركة.
2007- ألفت الإدلبي، كاتبة سورية.
أعياد ومناسبات:
يوم الماء العالمي.
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