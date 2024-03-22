استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منازل في رفح

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منزلاً في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الطرزي بدير البلح، بينما واصلت قواته اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ونشرت عشرات الدبابات والآليات في محيطه.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب وحتى الأمس إلى 31988 شهيداً و74188جريحاً، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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