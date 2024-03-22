لجنة أممية: الأطفال في غزة يواجهون مجاعة وشيكة

جنيف-سانا

حذرت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة من أن الأطفال في قطاع غزة المنكوب يواجهون مجاعة وشيكة وخطر انعدام الأمن الغذائي بشكل كارثي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن اللجنة الأممية قولها في بيان اليوم: “إن الأطفال في غزة يتضورون جوعاً حتى الموت، وحتى فتات الطعام ليس من السهل العثور عليه”.

وأشارت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال منعت أو فرضت قيوداً صارمة على الغذاء وغيره من الإمدادات والمساعدات الضرورية للحياة، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن 27 حالة وفاة للأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف حتى الآن في غزة ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب الجوع أعلى بكثير.

وأضافت اللجنة: “لم يعد بإمكان الأطفال الانتظار، حيث إن كل دقيقة تمر تخاطر بموت طفل آخر من الجوع بينما ينظر العالم”، محذرة من أن اقتحام الاحتلال لرفح سيأخذ الوضع الهش إلى نقطة الانهيار ما يعرض حياة 600 ألف طفل لخطر مباشر ويصل بسرعة إلى نقطة اللاعودة.

ودعت اللجنة جميع الأطراف بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن على العمل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح معابر متعددة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأطفال في أنحاء القطاع بما في ذلك إلى شماله.

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