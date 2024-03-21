المقاومة الفلسطينية تستهدف 5 دبابات للعدو الصهيوني في غزة وخان يونس

القدس المحتلة-سانا

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 167 ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته.

وقالت المقاومة: إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة للعدو الصهيوني متحصنة في شقة سكنية غرب مدينة غزة وأوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل ومصاب، فيما قضوا على أحد قناصته شرق مجمع الشفاء الطبي، واستهدفوا 3 دبابات وناقلة جند بقذائف “الياسين 105” وآلية عسكرية بقذيفة “آر بي جي” في محيط المجمع.

كما استهدفت المقاومة بقذيفتي “الياسين 105” دبابتين للعدو الصهيوني من نوع “ميركافا” شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع وقصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود العدو وسط القطاع.

كما استهدفت المقاومة برشقة صاروخية مستوطنة “بئيري” رداً على استمرار مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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