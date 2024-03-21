ناريشكين: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إملاء سياسة الأسعار في سوق النفط

موسكو-سانا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إملاء سياسة التسعير في سوق النفط العالمية لأن العالم أصبح متعدد الأقطاب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ناريشكين قوله في تصريح اليوم: إن “القوة المهيمنة لم تعد كما كانت، ولا يمكنها إجبار دول الشرق الأوسط على التحرك بما يتماشى مع المصالح الأمريكية في سياساتها المتعلقة بإنتاج النفط”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق اليوم بأن روسيا والمملكة العربية السعودية لن تسمحا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق أوبك بلس.

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