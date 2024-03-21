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المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة شلومي ‏بالأسلحة الصاروخية وتستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستوطنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وتصيبهما مباشرة

2024-03-21

انظر ايضاً

المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى استخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستوطنة نطوعا ومبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو في مستوطنة أفيفيم وتحقق فيهم إصابات مباشرة

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