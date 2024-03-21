المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى استخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستوطنة نطوعا ومبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو في مستوطنة أفيفيم وتحقق فيهم إصابات مباشرة