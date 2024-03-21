المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى استخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستوطنة نطوعا ومبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو في مستوطنة أفيفيم وتحقق فيهم إصابات مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير الضحاك: ادعاءات الغرب حول الحرص على سورية وشعبها تتطلب عدوله عن سياسات التضليل ودعم جهود الدولة السورية
2024-03-21
لافروف: ما تقوم به الولايات المتحدة في سورية من سرقة ونهب واحتلال هو عودة للاستعمار المباشر
2024-03-21
الجعفري يقدم للرئيس توكاييف أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لسورية في كازاخستان
2024-03-19
وفد مجلس الشعب إلى روسيا يبحث مع كوساتشوف سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين
2024-03-19
دشتي: إنهاء معاناة الشعب السوري يتطلب وقف الحرب العدوانية ورفع الإجراءات الاقتصادية الغربية الأحادية
2024-03-19
السفير علي أحمد: ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بسورية أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية
2024-03-18
سوسان يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السورية بمجلس الشورى السعودي
2024-03-18
محليات
بمناسبة عيد الأم… تكريم 250 أم شهيد في اللاذقية
2024-03-21
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل الأمطار
2024-03-21
توريد نحو 227 ألف بوابة إنترنت منذ بداية العام الحالي
2024-03-21
تخريج دورة تدريبية في القطاع السياحي لذوي الشهداء والجرحى بطرطوس
2024-03-21
مدرسون متقاعدون.. نجاحات طلابنا أكبر تكريم لنا
2024-03-21
ارتفاع مخزون سد الباسل جنوب الحسكة منذ بداية موسم الأمطار
2024-03-21
رانيا بولص: رعايتي لابنتي المصابة بمتلازمة داون منحتني تجربة مميزة في الأمومة
2024-03-21
رياضة
انطلاق دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز
2024-03-21
منتخب سورية الأول بكرة القدم يتعادل مع منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-03-21
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمواجهة منتخب ميانمار
2024-03-21
منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه منتخب ميانمار غداً في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا
2024-03-20
تكريم منتخب حمص للبراعم بكرة القدم لفوزه ببطولة منتخبات المحافظات
2024-03-18
مانشستر يونايتد يقضي على حلم ليفربول بالتأهل لكأس الاتحاد
2024-03-17
فوز محافظة حمص على فيروزة بدوري كرة القدم للسيدات
2024-03-17
اقتصاد
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً عشرين ألف ليرة
2024-03-21
الذهب يرتفع لمستويات غير مسبوقة
2024-03-21
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً أكثر من واحد بالمئة
2024-03-20
وزير النفط يبحث مع سفير فنزويلا تطوير العلاقات في المجالات النفطية المختلفة
2024-03-20
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ استعداداتها لتسويق موسم القمح القادم
2024-03-20
بعد صيانته بخبرات محلية.. المعمل رقم 3 في شركة إسمنت حماة يعود للإنتاج
2024-03-20
إجازة استثمار لمصنع أدوية بريف دمشق
2024-03-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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السفير الضحاك: ادعاءات الغرب حول الحرص على سورية وشعبها تتطلب عدوله عن سياسات التضليل ودعم جهود الدولة السورية
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المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى استخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعا ومبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستوطنة أفيفيم وتحقق فيهم إصابات مباشرة
2024-03-21
2024-03-21
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