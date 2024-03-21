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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا

2024-03-21

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