المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال تعمّد قتل 13 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 13 مريضاً خلال الساعات الماضية داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد أن منع عنهم مقومات الحياة لليوم الرابع منذ اقتحامه للمجمع.

وقال المكتب في بيان اليوم إن أربعة مرضى فارقوا الحياة ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بغرف العناية المركزة، وذلك بعد أن قطع الاحتلال عنهم التيار الكهربائي إمعاناً في قتلهم، ما أدى لتوقف الأوكسجين عنهم، مشيراً إلى اعتقال الاحتلال الأطباء والممرضين وإخراجهم من الأقسام وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومنع وصولهم إلى غرف المرضى لمحاولة إنقاذهم.

وبيّن المكتب أن هناك جرحى ومرضى داخل المجمع تعفنت جروحهم بسبب انعدام اللوازم الطبية الضرورية والأطباء والممرضين، كما منع الاحتلال الوصول إلى الصيدلية ومخازن الأدوية للحصول على مستلزمات العلاج ما يُعتبر جريمة حرب إنسانية وانتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي والإنساني.

وشدد المكتب على أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بشكل مقصود وممنهج ليست فقط عبر القصف والقتل بل أيضاً من خلال استخدامه لسلاح تجويع المرضى والجرحى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وبحق باقي الطواقم الطبية والتمريضية والنازحين داخل المجمع.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بإدانة مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء وبالتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية بما فيها التجويع والتعطيش والتهجير والانتهاكات ضد المنظومة الصحية.

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