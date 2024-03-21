عائلة صانع الخالدين…مجموعة تربوية إلكترونية لدعم الطلبة وتعويض الفاقد التعليمي

طرطوس-سانا

قبل سنوات قليلة وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا أطلقت المعلمة عبير مبارك من محافظة طرطوس بالتعاون مع مجموعة من زملائها في عدة محافظات مجموعة تربوية تعليمية إلكترونية تحمل اسم عائلة صانع الخالدين.. الجوهرة التربوية، والتي ما زال أعضاؤها يقدمون مبادراتهم عبرها بشكل مجاني حتى اليوم.

وقالت مبارك الحاصلة على إجازة في التربية اختصاص معلم صف والتي أمضت نحو 12 عاماً في التدريس في مقابلة مع مراسلة سانا: إن المجموعة أصبحت البوصلة للكثير من التربويين ومرجعاً للطلبة، موضحة أنها تمكنت بالتعاون مع زملائها وزميلاتها من تقديم العديد من الدروس التعليمية ووسائل المساعدة للطلبة لفهم مناهجهم وتعويض الفاقد التعليمي لهم وقضاء وقت فراغهم بكل ما هو مفيد وقيم.

وزاد نشاط المجموعة خلال الفترة التي تلت كارثة الزلزال العام الماضي بمساهمة ومشاركة الكثير من المعلمين والمعلمات حسب المعلمة مبارك، مؤكدة أنهم وقفوا إلى جانب الطلبة الذين خسروا منازلهم وكتبهم ومدارسهم وسعوا ليكونوا عوناً لهم لإكمال الكثير من المعلومات التي عجزوا عن الحصول عليها.

وإلى اليوم يقف أعضاء المجموعة جنباً إلى جنب مع الطلاب وذويهم من خلال طرح مبادرة جديدة تحمل اسم نتجاوز صعابنا لأجل طلابنا مع صانع الخالدين، حيث تؤكد “مبارك” أنه يتم من خلال المجموعة متابعة الطلاب ليحصلوا على المعلومات الكافية والشروح اللازمة لكل درس.

وتشير مبارك إلى أن التشجيع الذي نالته المجموعة شكل دافعاً لاستمرار عملها دون كلل، مؤكدة أن الصعوبات والعقبات لن تقف عائقاً في وجه المعلم السوري وأن ما تم تحقيقه يؤكد أن رسالة المعلمين مقدسة، يحملونها بأمانة وصدق وإخلاص.

نجوى العلي

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