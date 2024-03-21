انطلاق دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

على مرمح صالة الأغر بنادي الباسل للفروسية بالديماس بريف دمشق انطلقت منافسات دورة الوفاء لقفز الحواجز بمشاركة فرسان من مختلف الفئات وتستمر حتى السبت المقبل.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن فوز الفارس ليث العلي بالمركز الأول بفئة بيغ تور لارتفاع 135 سم وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني تلاها الفارس همام الخولي بالمركز الثالث.

وفي فئة ميدوم تور لارتفاع 120 سم حلت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول وجاءت الفارسة ورد سليمان ثانية والفارس أحمد المصري في المركز الثالث والفارسة جودي نظام رابعاً.

وانتهت منافسات فئة سمول تور لارتفاع 110 سم بفوز الفارس غالي الزيبق بالمركز الأول، تاركا الوصافة للفارس الحسن النقري، وحلت الفارسة شروق المصري بالمركز الثالث وجاء في المركز الرابع الفارس أسامة السبيعي ليأتي الفارس علي عطية في المركز الخامس.

محمد الرحيل

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