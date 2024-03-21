المعلمة ماجدة عباس… حرص على أداء الرسالة التعليمية بكل إخلاص

حماة-سانا

بأسلوبها المميز وتمكنها في مجال اللغة العربية، تسعى المدرسة ماجدة عباس لإيصال رسالتها في التعليم ونشر المعرفة بكل إخلاص بين طلابها في وادي العيون.

عباس الحاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية ومعلمة حالياً في ثانوية الشهيد عز الدين أحمد في وادي العيون بينت لمراسلة سانا أنها قضت 25 عاماً في مهنة التدريس، علمت منها 6 سنوات في المرحلة الابتدائية مبادىء القراءة والكتابة للأطفال بشكل صحيح.

ولفتت إلى أنها تتبع أسلوباً محبباً للطلاب تستطيع من خلاله إيصال المعلومة بطريقة سهلة، مشيرة إلى أن تجاوب الطلاب معها واستيعابهم للدرس دون ملل ينسيها التعب، وتقطف ثمار عملها من ابتسامة تلاميذها ومثابرتهم على التفوق، موضحة أنها ساعدت الكثير من الطلاب بمراحل مختلفة ضمن المدرسة وخارجها عبر دروس تقوية في اللغة العربية.

عباس أكدت أن حبها للتعليم دفعها للعمل ضمن الشعب الصفية على مدار عقدين ونصف لتؤدي رسالتها التعليمية على الوجه الأكمل رافضة التحول للعمل الإداري، لافتة إلى الدور الكبير للمعلم في بناء المجتمع وبناء الأجيال عبر رسالته المجتمعية والوطنية.

سهاد حسن

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