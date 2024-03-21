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منتخب سورية الأول بكرة القدم يتعادل مع منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

2024-03-21

يانغون-سانا

تعادل منتخب سورية الأول لكرة القدم مع منتخب ميانمار اليوم بهدف لمثله ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد عجان وعبد الرحمن ويس وخليل إلياس وإيزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وإبراهيم هيسيار ومارديك مارديكيان.

وكان منتخبنا قد فاز على منتخب كوريا الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الأولى، وخسر أمام اليابان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

محمد الرحيل

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