توريد نحو 227 ألف بوابة إنترنت منذ بداية العام الحالي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها أنهت توريد 226 ألف و688 بوابة إنترنت منذ بداية العام الحالي وذلك لوضعها بالخدمة وتوزيعها على المحافظات لتأمين خدمة الإنترنت لأوسع شريحة من المواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني على أوسع نطاق، ولا سيما في المناطق الريفية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم تخصيص محافظتي دمشق والسويداء بـ 8320 بوابة لكل منهما وريف دمشق بـ 61056 بوابة وحلب بـ 61888 بوابة والقنيطرة وإدلب والرقة بـ 1664 بوابة لكل منها ودرعا بـ 3328 بوابة وحمص بـ 14144 بوابة وحماة 19072 بوابة وطرطوس بـ 4992 بوابة واللاذقية بـ 9984 بوابة ودير الزور بـ 30592 بوابة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة السورية للاتصالات تخطط لتوريد 166400 بوابة إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبينة أنه حرصاً على تأمين خدمات الإنترنت للمواطنين بشكل مدروس ودون التأثير بشكل سلبي على جودة الإنترنت ستقوم الشركة هذا العام بتوسيع البوابة الدولية من 800 غيغا إلى 1.6 تيرا وسيتم وضع 1 تيرا في الاستثمار كمرحلة أولى عند انتهاء تركيب التجهيزات اللازمة للتوسيع البوابة.

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