سلوفاكيا ترفض الانضمام إلى مبادرة شراء ذخيرة لأوكرانيا

براتيسلافا-سانا

أعلن وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن بلاده لن تنضم إلى المبادرة التشيكية لشراء ذخيرة للقوات الأوكرانية.

ونقل موقع “آر تي” عن بلانار قوله في حديث بثته قناة “آر تي في اس” التلفزيونية: إن “الحكومة السلوفاكية تتخذ موقفاً واضحاً.. لن نشارك في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، لأن هذا الصراع ليس له حل عسكري، لذلك نحن لن ننضم إلى هذه المبادرة التشيكية.. نحن سنقدم مساعدات إنسانية”.

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافل طرح في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف شباط الماضي فكرة شراء مئات الآلاف من قطع ذخيرة المدفعية من دول ثالثة لأوكرانيا، وهو ما رفضته سلوفاكيا، مشددة على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

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