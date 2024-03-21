الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداء على المقدسات، انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان له اليوم: إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني والذي أدى لاستشهاد أكثر من 30 ألفاً في قطاع غزة خلال 167 يوماً، وتسعة في الضفة الغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، يؤكد أن الاحتلال يصر على تحدي المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن محاسبته ووقف حرب الإبادة الجماعية.

وحذر أبو ردينة من مغبة استمرار الاحتلال في مجازره وعدوانه ما سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكداً أن التهديد باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع سيعمق الكارثة الإنسانية ضد من أجبرتهم قوات الاحتلال قسراً على النزوح من بيوتهم التي دمرتها في شمال القطاع ووسطه.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشدداً على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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