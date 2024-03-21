روسيا تحذر من عواقب إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إن إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية وخيمة قد لا يمكن إصلاحها.

ونقلت نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين اليوم: إنه “لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول خطط فرنسا المزعومة لإرسال عناصر من قواتها إلى المناطق الأوكرانية المتاخمة لبيلاروس، ولكننا قلنا مرات كثيرة إن إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى أوكرانيا محفوف بعواقب سلبية للغاية، وقد يكون من المستحيل تلافيها أو إصلاحها”.

وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو: إن السلطات الفرنسية تدرس إمكانية إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مناطق أوكرانيا المتاخمة لبيلاروس؛ من أجل إفساح المجال للوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بالتوجه إلى مناطق القتال.

وحول خطط الاتحاد الأوروبي استخدام أصول روسيا لمساعدة كييف، قال بيسكوف: إن روسيا ستعمل بكل الآليات القضائية وستختار طرقاً أخرى للرد على مثل هذه الخطوة العدائية.

وبخصوص العلاقات الروسية الصينية، أوضح بيسكوف أن ضغطاً غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتواصل على الصين، ولكن هذا لن يحدّ من تطور العلاقات التجارية الاقتصادية بين موسكو وبكين.

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