مدرسون متقاعدون.. نجاحات طلابنا أكبر تكريم لنا

دير الزور-سانا

رسالة العلم هي الرسالة الأسمى والأعظم ففي ثناياها يكمن العطاء بأبهى صوره والبذل في أقصى منتهاه.

بهذه الكلمات بدأ المعلم المتقاعد قاسم الفتيح حديثه لـ سانا، حيث أشار إلى أنه قدم على مدار أكثر من 30 عاماً خلاصة جهده وعلمه لطلابه الذين يراهم كأبنائه.

وبين أنه لم يبخل يوماً في تقديم النصح والإرشاد قبل المعلومة العلمية وأنه يشعر اليوم بالراحة والطمأنينة بعد أن أدى رسالته المهنية بصدق وإخلاص.

بدوره عبر المدرس المتقاعد جورج قسطنطين عن فخره واعتزازه بطلابه الذين درسهم والذين أصبحوا اليوم في مواقع مهمة على الصعيد العلمي والمهني والاجتماعي، فمنهم الطبيب ومنهم الإعلامي والمهندس والمدرس والضابط،

مضيفاً في كل مكان أذهب إليه أجد من يقول لي أنت أستاذي ولك فضل علي، وهذا الأمر لا يقدر بثمن، فالإنسان وجد في الحياة ليؤدي دوراً قدر له، والعبرة في نجاح هذا الدور الذي أراه في نجاحات طلابي.

ويؤكد المدرس المتقاعد يوسف الدحام والذي أمضى أكثر من 38 عاماً في التدريس في الثانوية الصناعية المهنية، أنه يرى نتاج ونجاح ما قدمه من خلال نجاحات طلابه في حياتهم العملية، فالكثير منهم افتتحوا أعمالاً خاصة وباتوا أسماء معروفة على كل الصعد، ما يولد لدي شعور السعادة والرضا عما قدمت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency