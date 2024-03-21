مقتل 42 شخصاً في مواجهات واشتباكات شرق تشاد

نجامينا-سانا

قتل 42 شخصاً على الأقل في مواجهات واشتباكات بين مجموعتين محليتين في شرق تشاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الأمن العام التشادية قولها في بيان: إن المواجهات التي دارت في منطقة صحراوية تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحل أدت إلى توقيف 175 شخصاً، مشيرة إلى أن مسلحين أضرموا النار في قرية تيليغوي في إقليم وداي خلال المواجهات.

وتوجه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش، وقال: إن “الوضع تحت السيطرة لكنه يسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين المتنازعين”.

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