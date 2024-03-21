رانيا بولص: رعايتي لابنتي المصابة بمتلازمة داون منحتني تجربة مميزة في الأمومة

حلب-سانا

بابتسامة تمتزج بدموع الفرح أخذت الأم رانيا بولص صباح اليوم هدية عيد الأم من ابنتها جونيا ذات الـ 13 عاماً التي تواصل معها رحلة رعاية لم تكن بالسهلة نظراً لما تتطلبه من عطاء وجهد مضاعف، لكون جونيا من الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

وفي حديث لمراسل سانا بحلب تقول بولص: احتفالي بعيد الأم كل عام مختلف ومتميز عن باقي الأمهات لأنني أستلم الهدايا ليس من ابنتي فقط، بل من عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة الذين أشارك برعايتهم عبر عملي التطوعي بعدد من الجمعيات والفرق التي تعنى بهذه الفئة، مستذكرة العهد الذي قطعته على نفسها عندما تم تشخيص إصابة ابنتها بمتلازمة داون بأن تتحدى كل الظروف ولا تدخر أي جهد لتكون جونيا كباقي أقرانها، ونجحت في ذلك عبر مشاركتها تفاصيل يومها بشكل كامل في البيت ومراكز الرعاية الطبية والاجتماعية.

وتصف رانيا رحلتها مع ابنتها بالصعبة والممتعة بنفس الوقت، حيث تولت مهام اكتشاف مواهب طفلتها وتعليمها النطق السليم والقراءة ومهارات التواصل مع الآخرين والاعتماد على الذات في القيام ببعض الواجبات الشخصية، لافتة إلى أن ابنتها الوحيدة أحدثت تغييراً كبيراً في حياة الأسرة معززة قيم الصبر والصدق في التعبير والمحبة.

وتعتبر الأم رانيا أن الاعتناء بابنتها المصابة بمتلازمة داون منحها الخبرة في التعامل مع أطفال ذوي الإعاقة، ما حملها المسؤولية لتحويل تفاصيل تلك السنوات إلى مبادرات تدعم أطفال ذوي الإعاقة بمدينة حلب لتكون أماً ملهمة لأمهات أولئك الأطفال وتخلق تواصلاً إنسانياً معهم لتفعيل وجودهم في المجتمع، مؤكدة أن الأم التي لديها طفل من ذوي الإعاقة تعيش حالة خاصة من الأمومة تتطلب عطاء مستمراً لا يعرف الحدود.

أوهانيس شهريان

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