سعر غرام الذهب يرتفع محلياً عشرين ألف ليرة

دمشق- سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية عشرين ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الثالث عشر من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 860 ألف ليرة، وسعر شراء 859 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 737143 ليرة، وسعر شراء 736143 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و700 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و115 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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