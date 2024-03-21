ارتفاع مخزون سد الباسل جنوب الحسكة منذ بداية موسم الأمطار

الحسكة-سانا

ارتفع مخزون سد الباسل جنوب الحسكة بالمياه من 83 مليون متر مكعب منذ بداية موسم الأمطار إلى 105 ملايين متر نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ عدة أيام.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لمراسل سانا أهمية جريان نهر الخابور وعدد من الأنهار والروافد في تعزيز مخازين المياه الجوفية الموجودة بالمنطقة، مبيناً أن الأمطار التي هطلت أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر الخابور بمنطقة تل تمر لتبلغ 25 متراً مكعبا بالثانية ونهر الجرجب 5 أمتار مكعبة بالثانية ونهر زركان 20 متراً مكعباً بالثانية والجغجغ في القامشلي 2 متر مكعب بالثانية.

وتوجد في محافظة الحسكة عشرة سدود تستخدم مياهها لري المحاصيل الزراعية، وبعضها يستخدم للشرب.

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