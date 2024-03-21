استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنعت وصول طواقم الإسعاف إلى المكان واحتجزت جثمانه.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة بمدينة نابلس، وقرية دار صلاح شرق بيت لحم، ومخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وقرية جلبون شمال شرق جنين، ومدينة قلقيلية، وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت ستة فلسطينيين.

واستشهد أربعة فلسطينيين فجر اليوم بقصف طيران الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

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