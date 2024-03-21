الجيش الروسي يدمر قذائف صاروخية أوكرانية تستهدف مقاطعة بيلغورود

موسكو-سانا

دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسية 10 قذائف صاروخية أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم وفقاً لوكالة تاس: “صباح اليوم تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 10 قذائف صاروخية معادية في الجو فوق مقاطعة بيلغورود”.

ولم تذكر الوزارة في بيانها وقوع إصابات أو حدوث أضرار نتيجة لذلك.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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