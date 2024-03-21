هطولات مطرية بمعظم المناطق أغزرها 118 مم في صلنفة باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 118 مم في صلنفة باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في اللاذقية.. صلنفة 118 مم وكسب 15 مم والمزيرعة 115 مم

والقرداحة 55 مم والحفة 43 مم والقطيلبية 21 مم ووادي قنديل 20 مم ومطار اللاذقية الدولي 22.8 مم وبوقا 40 مم والبهلولية 38 مم واللاذقية 29 مم.

في ريف دمشق.. الحرمون 4 مم وسرغايا 8 مم والزبداني 6.4 مم ومضايا 8.5 مم وميسلون ودوما 2 مم جديدة الشيباني 1 مم والتل 3.4.

في السويداء.. عين العرب وشهبا 2 مم والصورة الصغيرة 3 مم والسويداء المدينة 1 مم.

في درعا.. نوى 12 مم تل شهاب والشيخ مسكين 3 مم.

في القنيطرة.. حضر 21 مم والقنيطرة 11 مم ونبع الصخر10.5 مم.

في حمص.. الناصرة 3 مم ومرمريتا والعريضة 5 مم وشين 4 مم وقلعة الحصن 2 مم وتلكلخ 4.5 مم.

في حماة.. الرصافة 25 مم ووادي العيون 21 مم ومصياف 26 مم وعين حلاقيم 17 مم وربعو 9 مم والحميري 6 مم وحر بنفسه 3 مم ومحردة 11.5 مم وكفر زيتا 6 مم وحماة 2 وصوران 11 مم.

وفي منطقة الغاب.. شطحة 101 مم وعين الكروم 27 مم والكريم 26 مم وأفاميا 11.5 والسقيلبية 8.5 مم.

في طرطوس.. القدموس 52.5 مم والشيخ بدر 26 مم ومشتى الحلو 6 مم والدريكيش 10 مم وصافيتا 3.5 مم وحمام واصل 8 مم وطرطوس 4 مم وبانياس 40 مم.

في إدلب.. جسر الشغور 25 مم وأرمناز 24 مم وإدلب 17 مم وخان شيخون 12 مم وأبو الضهور 5 مم.

في حلب.. أعزاز 18 مم وحلب المدينة 8 مم والمطار والباب 3 مم وعين العرب الشمالية 7 مم ومنبج 6 مم والسفيرة وخناصر 1 مم ومنشأة الأسد 4 مم.

في الحسكة.. المالكية 13مم والزهيرية 8 وهيمو والقحطانية وتل علو 5 مم وعامودا 8 مم والقامشلي والدرباسية 2 مم والجوادية 6 مم وأبو قصايب 4 مم وتل حميس والشدادي 1 مم ومبروكة والعريشة 3 مم والهول 7 مم وتل تمر 4 مم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency