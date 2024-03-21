ارتفاع أسعار الذهب عالمياً أكثر من واحد بالمئة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في العالم اليوم أكثر من واحد بالمئة بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 1.2 بالمئة إلى 2183.02 دولاراً للأوقية “الأونصة” كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2161 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 25.56 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 909.35 دولارات، كما صعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1022.50 دولاراً.

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