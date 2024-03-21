وزير التعليم العالي يبحث مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية آفاق التعاون العلمي والصحي

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم خلال لقائه اليوم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي والوفد المرافق له في مشفى البيروني الجامعي آفاق التعاون العلمي والصحي والعلاجات لأمراض الأورام والسرطان.

واستعرض الوزير إبراهيم واقع المشافي التعليمية وما يقدمه مشفى البيروني من خدمات تشخيصية وعلاجية وطبية للمواطنين، إضافة لتدريب الطلاب في كلية الطب للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

بدوره رحب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشافي التعليمية وضرورة تقديم الدعم اللازم لها في المجال الصحي والطبي.

حضر اللقاء الدكتورة أروى العظمة رئيسة اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، والدكتور إبراهيم عثمان مدير عام الطاقة الذرية، والدكتور محمد القادري مدير عام مشفى البيروني.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency