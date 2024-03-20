زاخاروفا: نظام كييف أداة في يد واشنطن

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف “لا يعتبر إلا أداة في يد واشنطن”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إن “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فشلت ليس فقط في سياق الوعود التي قطعوها لأوكرانيا، يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقهم، فهم أيضاً حولوا نظام كييف إلى مجرد أداة بين أيديهم”.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط 2022 أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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