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اليونيسكو تعتمد قرارين بالإجماع لمصلحة فلسطين

2024-03-20

باريس-سانا

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” في دورته 219 بالإجماع قرارين خاصين بدولة فلسطين وهما “فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية”.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد هذه القرارات أمر مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة وتجاهلها للقانون الدولي والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وفي ظل ازدواجية المعايير للمجتمع الدولي وغياب المساءلة على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ولفت المالكي إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد من الاستعمار الصهيوني وإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته إضافة إلى حماية المواقع الفلسطينية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بما فيها مدينة القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية.

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