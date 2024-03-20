احتفالية بمناسبة عيد المعلم العربي بدير الزور

دير الزور-سانا

بمناسبة عيد المعلم العربي أقام المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالتعاون مع فرع طلائع البعث بدير الزور احتفالية في منشأة سومر السياحية كرمت خلالها عدداً من المعلمين وتضمنت فقرات فنية وقصائد شعرية.

وأوضح رئيس المكتب فيصل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن الاحتفالية تأتي تقديراً للمعلمين في عيدهم فهم أهم ركيزة في إعادة بناء الوطن الذي يبنى بسواعد أبنائه وعقولهم التي ينيرها المعلمون.

من جانبه أشار أمين فرع طلائع البعث علي المربد إلى أن معلمي سورية رسموا بأرواحهم وأقلامهم صورة الوطن الأنقى وحولوا مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم إلى منابر فكر وعلم لترجمة رسالتهم الحقيقية في بناء الوطن وتنميته.

بدورهم نوه عدد من المعلمين بهذه اللفتة مؤكدين استمرارهم بأداء رسالتهم الوطنية والإنسانية من خلال تعليم الطلاب وحمايتهم من أفكار الجهل والتخلف وتعزيز الانتماء وحب الوطن لديهم.

إبراهيم الضلي

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