المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا بالأسلحة الصاروخية قلعة هونين وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة إضافة إلى موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية وأصابوها إصابة مباشرة”.
وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة.
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