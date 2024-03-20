المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‏استهدف مقاتلونا بالأسلحة الصاروخية ‏قلعة هونين و‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة إضافة إلى موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية وأصابوها إصابة مباشرة”.‏ ‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس سبعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة.

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