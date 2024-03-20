“تطبيقية” سلحب بريف حماة تحتفي بعيدي المعلم والأم

حماة-سانا

استضاف مسرح المركز الثقافي في سلحب بريف حماة فعاليات المنتدى الأدبي الطفلي الذي أقامته المدرسة التطبيقية في المدينة، وذلك بمناسبة عيدي المعلم والأم.

وتضمن المنتدى فقرات فنية وغنائية واستعراضية وقصائد شعرية وطنية قدمها عدد من الأطفال المتميزين والمبدعين، إضافة إلى تكريم عدد من المعلمين والأمهات والأطفال الموهوبين بالفن والأدب المشاركين بالفعالية.

وفي تصريح لمراسلة سانا اعتبر المعلم وضاح سعيد منشط الثقافة والشعر والتعبير الأدبي في تطبيقية سلحب أن الفنون الأدبية من أهم المنابر التي ترفع الذائقة الفكرية والثقافية للأطفال، مبيناً أن الهدف من هذه الأنشطة كسر حاجز الخوف عند الطفل في مواجهة الجمهور، وتقوية لغته الفصحى من خلال الحوار، وتقديم مختلف الفنون الأدبية.

مديرة روضة طيور الجنة دارين سليمان أشارت إلى أن الفعالية أصبحت تقليداً سنوياً للاحتفاء بعيدي الأم والمعلم، ويشارك فيها أطفال موهوبون لتشجيع أقرانهم على الاهتمام بتنمية وتطوير ملكاتهم الإبداعية بمختلف المجالات الفنية والأدبية، بينما أكد مدير روضة الوفاء النموذجية المعلم محسن الجداوي أن التكريم هو احتفاء بمهنة التعليم، وتكريم المعلمين لدورهم الكبير في تنشئة الأجيال.

ايفانا ديوب

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