الخارجية الفلسطينية: يجب فرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية وتنفيذ القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية واعتداءات مستوطنيه.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا: إن جرائم المستوطنين بمثابة برميل بارود قد ينفجر في أي وقت، وخاصة أنها تصاعدت تحت حماية من قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة ضد المدن والبلدات والأراضي والمنازل والممتلكات الفلسطينية، ما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً لمحاكمة المجرمين.

وحذرت الخارجية من مغبة تعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية بما فيها القدس، عبر تعميق وتوسيع الاستعمار، وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية، والتهام آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.

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