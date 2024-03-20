بيسكوف: تصريحات ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا واضحة ولا تقبل التأويل

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحاً بتصريحاته المستمرة طيلة أسابيع حول إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا ولا يمكن تأويلها بخطأ في الترجمة.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “إن الرئيس الفرنسي ماكرون كان واضحاً جداً خلال الأسابيع القليلة الماضية بطرحه حول إمكانية إرسال القوات ومن غير المرجح أن يكون هناك أي فهم خاطئ في ترجمة تصريحاته”.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف حذر في وقت سابق اليوم فرنسا من إرسال جنودها إلى أوكرانيا، فيما قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في وقت سابق: إن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency