تزويد بئر إنخل 4 بمنظومة طاقة شمسية

درعا-سانا

أنهت مؤسسة مياه الشرب في درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي، تنفيذ منظومة طاقة شمسية لبئر إنخل رقم 4، في المدينة الواقعة بريف المحافظة الشمالي الغربي وتجهيزه فنياً.

مدير مؤسسة مياه درعا المهندس مأمون المصري بين في تصريح له، أنه تم تزويد هذا البئر بمنظومة طاقة شمسية لتشغيله، وتحسين واقع المياه في إنخل، حيث يغذي نحو 3000 مواطن، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت أيضاً بالإشراف على صب قاعدة بيتونية للبئر رقم 13 في المدينة نفسها.

ليلى حسين

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