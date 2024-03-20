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شويغو: خسائر قوات كييف منذ بداية هذا العام أعلى بثلاثة أضعاف من خسائرها بالفترة نفسها من العام الماضي

2024-03-20

موسكو-سانا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر قوات كييف بلغت منذ بداية العام الحالي أكثر من 71 ألف شخص، و11 ألف قطعة، من مختلف الأسلحة وهو ما يزيد بنحو 3 أضعاف بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقل موقع “آر تي” عن شويغو قوله خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية اليوم: “منذ بداية العام تم تدمير 4 دبابات أبرامز “أمريكية” و5 دبابات ليوبارد ألمانية، و27 عربة برادلي القتالية الأمريكية، و6 راجمات صواريخ هيمارس أمريكية، و11 منصة صواريخ مضادة، من بينها 5 منصات صواريخ باتريوت”.

وأكد شويغو أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بداية العام 2024 هي أعلى بثلاثة أضعاف تقريباً من أرقام الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت شويغو إلى عمليات الفرار الكبيرة التي تشهدها صفوف القوات الأوكرانية، في ظل خسائرها الفادحة في الميدان، مشدداً على أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا ستواصل تنفيذ مهامها وتحقيق التقدم على كل المحاور.

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