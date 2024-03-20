ميدفيديف يحذر فرنسا من إرسال جنودها إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف فرنسا من إرسال جنودها إلى أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن ميدفيديف قوله اليوم عبر قناته في تلغرام: “سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية”.

وأضاف ميدفيديف: “لكن بالنسبة للقيادة الفرنسية، سيكون الأمر بمثابة مقصلة، وسيتم تقطيعهم إلى أشلاء من قبل المقربين وممثلي المعارضة الغاضبين الذين قيل لهم إن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، كما سيكون درساً جيداً للحمقى الآخرين في أوروبا”.

وفي وقت سابق من اليوم قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين: إن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.

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